إحالة أوراق متهم بقتل زوجته في القاهرة للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق متهم بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته بالمرج لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ووجهت النيابة للمتهم، قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار، إثر خلافات زوجية بينهما، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد سكينا وتوجه إلى مكان وجودها، وسدد لها عدة طعنات استقرت في أنحاء متفرقة من جسدها، قاصدا إزهاق روحها، ما أدى إلى وفاتها، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت أن المتهم شرع في قتل نجلته عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب مساندتها لوالدتها في الخلافات الزوجية، حيث توجه إلى مسكنها واعتدى عليها طعنًا مستخدمًا السكين ذاته، إلا أن الجريمة لم تكتمل بعدما تمكن الأطباء من إسعافها. كما أسندت النيابة العامة إليه تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

وشهد معاون المباحث بأنه انتقل إلى مكان الواقعة عقب تلقي البلاغ، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة، وكان يرتدي قفازات ملطخة بالدماء، فيما أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وأكدت التحريات صحة الاتهامات وسبق الإصرار.

وتم اقتياده لقسم الشرطة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بسبب خلاف مع زوجته قام على إثرها بدفعها إلى مغادرة منزل الزوجية والإقامة لدى ابنتهما، فتوجه إلى هناك وبحوزته سكين وأقدم على طعنهما.