ماذا جاء في أول مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي؟

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الاثنين، أنه سيعمل دائمًا على التشاور مع الدول الأعضاء، انطلاقًا من إيمانه بالمبادرة والدبلوماسية الاستباقية، مشددًا على أنه سيبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصلحة العربية.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي للأمين العام منذ توليه منصبه، جمع نخبة من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور كل من السفير شريف كامل، السفير جمال رشدي، السفير أحمد رشيد خطابي،

وقال الأمين العام إن العالم يمر بلحظة فاصلة، ولا يمكن أن نقف متفرجين، مؤكدا أن مسؤوليتنا اليوم أن نبادر، وأن نحمي المصالح العربية، وألا نترك أزمات المنطقة وخيراتها لغير أبنائها.

وأضاف أن حق الرأي العام العربي في المعرفة ليس ترفا، بل ركيزة لثقة المواطن في مؤسساته. ولهذا أتعهد بأن يكون التواصل مع الإعلام قائما على الوضوح والشفافية والاحترام.

وأوضح أن المؤسسات لا تبنى بالشعارات، بل بالفعل؛ ولا تقاس بما تعلنه، وإنما بما تنجزه على أرض الواقع. وهذا هو المعيار الذي سألتزم به في قيادة الأمانة العامة.

كما شدد على أن الأمن القومي العربي ليس مفهوما نظريا، بل مسؤولية مشتركة. فما يمس أمن أي دولة عربية، يمس أمن العالم العربي بأسره، ويستوجب موقفا عربيا موحدا.

واعتبر الأمين العام أن خير الدبلوماسية ما سبق الأزمة، مؤكدا على ضرورة تطوير أدوات الإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية، وإدارة الأزمات، حتى يصبح التحرك العربي أكثر استباقية وتأثيرا.

وأشار إلى أن الشباب والمرأة ليسوا جزءا من المستقبل فحسب، بل هم صناعه. والاستثمار في الإنسان العربي، وفي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هو استثمار في قوة أمتنا ومكانتها؛ فالأمم التي تستثمر في عقول شبابها ونسائها هي وحدها التي تصنع مستقبلها.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات جامعة الدول العربية، مضيفا، سنواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال، وتبقى القدس في صدارة اهتمام الجامعة العربية، في مواجهة كل محاولة لتغيير وضعها أو طمس هويتها العربية.

كما شدد على أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة والضفة الغربية جريمة إبادة جماعية مستمرة، ولن يقف موقف الجامعة إزاءها عند حدود البيانات، مؤكدا على دعم الملاحقة القانونية لمرتكبيها؛ موضحا أن الإبادة لا تسقط بالتقادم، ومن يرتكبها اليوم سيقف غدا أمام العدالة.

كما أكد أن صون سيادة الدول العربية مبدأ ثابت لا يقبل المساومة.

وقال إن الدولة الوطنية، بمؤسساتها ووحدتها وسيادتها، هي خط الدفاع الأول عن الأمن والاستقرار في محيطنا العربي.

وأضاف: "من يظن الاقتصاد بمعزل عن الأمن، فلينظر كيف أصبح الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة ساحات صراع اليوم. ولهذا أشار إلى عمل الجامعة على تحويل التكامل الاقتصادي العربي إلى درع للاستقرار، ومشروعات ملموسة يلمس المواطن أثرها.

كما أشار إلى ما يمتلكه العالم العربي من الطاقات والإمكانات ما يؤهله لمستقبل أفضل، موضحا أن الشباب يشكل ثلثي مجتمعاته، وثروات فوق الأرض وتحتها، وموقع يتوسط العالم، وحضارة علمت الدنيا، مشيرا أن التحديات أمامنا كبيرة، لكن مقومات التغلب عليها أكبر؛ فما يجمع العرب أكثر بكثير مما يفرقهم، فلننطلق مما نتفق عليه.

كما حرص الأمين العام على طرح خمسة مسارات للمرحلة المقبلة: دبلوماسية عربية أكثر استباقية، وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ، وإعادة هيكلة الأمانة العامة، والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا، ووصل السياسة بالتنمية وتوسيع دائرة المشاركة.

واختتم قائلا:" أمد يدي إلى جميع الدول العربية، وإلى كل من يؤمن برسالة جامعة الدول العربية، لنعمل معا بروح الشراكة والمسؤولية. فإما أن نصنع مستقبلنا بأيدينا... أو يصنعه غيرنا عنا".