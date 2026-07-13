مقر خاتم الأنبياء الإيراني: لن نسمح لأمريكا مطلقا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، إن «المغامرات الأمريكية للتدخل في إدارة هرمز، عرّضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلات النفط لخطر جدي».

وشدد في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، مساء الاثنين، على أن «طهران لن نسمح مطلقًا لأمريكا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز».

ونوه المسئول العسكري الإيراني أن «تعاون بعض دول المنطقة تسبب أيضًا في زيادة خطر اتساع رقعة الحرب في أنحاء المنطقة كافة».

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز، وستفرض رسومًا مقابل حراسته، معتبرًا أن إيران لم تعد تمتلك القدرة على التأثير في الممر المائي الاستراتيجي.

وأضاف ترامب، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «فوكس آند فريندز»، أن الولايات المتحدة كان ينبغي أن تتعامل مع ما وصفه بالتهديد الإيراني قبل 47 عامًا، قائلًا: «نحن نسيطر على المضيق، وليس لديهم شيء».

كما تحدث ترامب عن المفاوضات مع إيران، موضحًا أن مسئولين إيرانيين عقدوا اجتماعًا استمر 11 ساعة مع الجانب الأمريكي، وتم خلاله الاتفاق على جميع القضايا، قبل أن يطالبوا لاحقًا بإجراء تعديلات على ما تم التوصل إليه.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن إيران تتلقى «هزيمة ساحقة» في المواجهة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قدرات طهران البحرية والجوية والصاروخية دُمرت إلى حد كبير، كما أشار إلى مقتل عدد من القادة الإيرانيين خلال الصراع، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض أمس الأحد، إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من ‌الولايات المتحدة وإيران، والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

ولم تظهر أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال دخلت المضيق خلال مطلع الأسبوع، في بيانات تتبع السفن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات أكملت أمس الأحد، موجة أخرى من الضربات ضد إيران، ⁠حيث استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وقال الحرس الثوري ⁠الإيراني اليوم الاثنين، إن قواته البحرية أوقفت سفينتين في مضيق هرمز ليلة أمس، عن طريق تعطيل أنظمتهما. ولم يذكر الحرس الثوري اسمي السفينتين المعنيتين.