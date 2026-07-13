نبيل فهمي: السيادة العربية خط أحمر لا يمكن المساس به

• الأمين العام للجامعة العربية: القضية الفلسطينية قضية كل العرب.. وسألتقي أبومازن قريبا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، اليوم، أن السيادة العربية تمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به، مشيراً إلى أن ما يمس أي دولة عربية يمس جميع الدول.

وقال الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي جمع نخبة من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن أمن أي دولة عربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي انتهاك لسيادة دولة عربية يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا.

وأشار إلى أن الأزمات الماضية أثبتت أن القضايا العربية تظل أقرب إلى العرب أنفسهم من أي طرف غير عربي، وأن الاعتماد على الغير بصورة مفرطة أثبت أنه غير مجد.

وأوضح أن هناك اتفاقيات عربية مهمة لا بد أن تترجم إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أنه حرص منذ توليه مهام منصبه على الاجتماع بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على الإنجازات التي يمكن تحقيقها على المدى القريب.

كما أشار إلى ما يمكن ترجمته من الاتفاقيات القائمة إلى إنجازات حقيقية على الأرض يشعر بها المواطن العربي، حتى تستعيد الجامعة ثقة الناس واهتمامهم بها.

وأضاف: باختصار شديد، فإن نحو 65% من المواطنين هم من الشباب. وربما تجاوز أغلب الحاضرين هذه المرحلة العمرية، لكننا في تلك المرحلة كنا دائمًا ننظر إلى المستقبل ونبحث عنه. وإذا لم نوفر للشباب حياة كريمة ومستقبلًا في أوطانهم، فسوف نخسرهم.

وحول القضية الفلسطينية، صرح فهمي بأنها قضية كل العرب، وأن ما يجري في الأراضي الفلسطينية غير مقبول، لافتًا إلى أنه اختار أن تكون وجهته الأولى فلسطين للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك، مضيفًا: "لكنني سألتقي بالرئيس قريبًا".

وأكد أن القضية الفلسطينية تظل أطول وأعمق قضية إقليمية، ولا يختلف عربي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي الشأن الإيراني، قال إن الأزمة لا تزال مشتعلة، وإنه على اتصال مباشر منذ أسبوعين بالمسؤولين العرب المعنيين، مؤكدًا أن موقف جامعة الدول العربية واضح ويتمثل في العمل على صون المصلحة العربية، سواء على مستوى كل دولة على حدة أو على مستوى الساحة العربية ككل.

وفيما يخص السودان، أوضح أن ما يشهده يمثل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تشارك في أعمال المجموعة الخماسية، وتدعم جهود وقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي لتجاوز الوضع القائم.

وعن لبنان، أكد الأمين العام أن الجامعة العربية تقف إلى جانبه، وأنها ستواصل دعم كل جهد من شأنه المساهمة في استعادة الاستقرار، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة السلطات اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها، واحترام سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها.