أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في غارة جوية روسية استهدفت سفينة شحن أجنبية

قتل 3 على الأقل من أفراد طاقم سفينة شحن أجنبية جراء غارة جوية روسية استهدفت السفينة قرب ميناء أوديسا الأوكراني.

وأفاد نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشئون إعادة الإعمار، عبر تطبيق تليجرام اليوم الإثنين، بإصابة 5 أشخاص آخرين كانوا على متن السفينة التي ترفع علم توجو.

وأشارت الأنباء إلى أن سفينة الشحن تعرضت للقصف أثناء تفريغ حمولة من الأسمدة المعدنية في أحد موانئ البحر الأسود القريبة من أوديسا.

وفي مدينة أوديسا ذكر رئيس البلدية، أوليه كيبر، أن الهجوم الذي تم تنفيذه ليلا أسفر عن تدمير وإلحاق أضرار بأكثر من اثنتي عشرة حافلة من أسطول النقل، بالإضافة إلى تضرر مبان سكنية ومصحة علاجية، فضلا عن إصابة 5 أشخاص على الأقل.

ويبدو أن الهجوم الذي تشنه موسكو على حركة الملاحة في أوديسا يأتي رداً على موجة من الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، والتي استهدفت ناقلات نفط روسية في بحر أزوف.