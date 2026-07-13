ميدو يدعو لاجتماع لمناقشة مستقبل كرة القدم في الزمالك

وجّه أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل، لمناقشة مستقبل كرة القدم في النادي.

وقال ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «سأتواجد، يوم الجمعة المقبل بإذن الله، بعد الصلاة داخل نادي الزمالك، لمقابلة أعضاء الجمعية العمومية، للحديث معهم عن مستقبل شركة كرة القدم بالنادي، ورأيي في ما هو الأصلح لمستقبل أولادنا وأحفادنا، وما هو القرار الأنسب لمستقبل النادي».

وأضاف: «أدعو جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين إلى التواجد في النادي بعد الصلاة مباشرة، حتى نصل معًا إلى أنسب حل لمستقبل نادينا».