النقل اليمنية تنفي صحة تعميم إغلاق المطارات وتؤكد استمرار العمل فيها بصورة طبيعية

نفت وزارة النقل اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليًًا، صحة التعميم المتداول والمنسوب إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بشأن إغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان، إن كل المطارات تواصل عملها بصورة طبيعية، وأن حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.

ودعت وزارة النقل وسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم تداول أي بيانات أو معلومات غير مؤكدة قد تثير البلبلة أو تؤثر على حركة النقل الجوي.

وفي وقت سابق من اليوم، أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران، وذلك بعد استهداف قواتها مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للحكومة: "جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعّد الحوثيون بالردّ على الهجوم الذي نسبوه إلى السعودية، في توتر هو الأبرز منذ سنوات