ألونسو: إنزو فيرنانديز باقٍ في تشيلسي

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تمسكه باستمرار النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل تزايد التكهنات حول مستقبله.

ويرتبط فيرنانديز بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته. وكشف ألونسو، خلال المؤتمر الصحفي، عن تواصله مع اللاعب، قائلًا: «تحدثنا بالفعل، لكن ما دار بيننا سيبقى أمرًا خاصًا»، قبل أن يؤكد بشكل صريح رغبته في استمراره: «نعم، أريده أن يبقى».

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب، بناءً على توصية من مدربه جوزيه مورينيو، ما زاد من حدة الجدل حول مستقبله داخل «ستامفورد بريدج».

وزادت تصريحات فيرنانديز الأخيرة، التي أبدى فيها رغبته في العيش بمدينة مدريد، من التكهنات، وأثارت ردود فعل واسعة داخل النادي اللندني، وصلت إلى حد استبعاده مؤقتًا من قائمة الفريق.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع تشيلسي حتى صيف 2032، وقدّم موسمًا لافتًا، حيث شارك في 54 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 7 أخرى، ليؤكد أهميته في تشكيل «البلوز».