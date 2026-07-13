اللجنة المصرية لإغاثة غزة: حفرنا آبارا تخدم أكثر من 70 ألف فلسطيني

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، إن أهالي القطاع يعيشون ظروفًا قاسية ومميتة، توجع قلوب الجميع، مع مرور أكثر من ألف يوم على الحرب.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن العائلات الفلسطينية تعيش داخل خيام بالية ومهترئة، مؤكدًا أن البحث عن المياه لا يزال مستمرًا، في وقت يعجز فيه الأطفال عن العثور على احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن اللجنة المصرية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية، رغم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، بفعل استمرار الغارات ونقص مياه الشرب، مؤكدًا أنها تتحمل مسؤوليتها، بقرار من القيادة المصرية، من أجل إغاثة أهالي القطاع.

ونوّه إلى أن اللجنة نجحت في حفر آبار مياه داخل أكثر من 18 مخيمًا، يقطنها أكثر من 70 ألف شخص، وذلك تحت رعايتها الكاملة.

ولفت إلى أن اللجنة تواصل جهودها لفتح الطرق وإزالة الركام، في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية في القطاع، وتدمير شبكات الكهرباء ومختلف مقومات الحياة.

وأكد أن اللجنة المصرية تصر على إعادة الحياة إلى غزة مجددًا، وهو ما يشاهده المواطنون من خلال الآليات المصرية التي تعمل على فتح الطرق، إلى جانب جهود إغاثية أخرى، من بينها حملة لتوفير النظارات الطبية.