متحدث الشباب والرياضة: استقبال الفراعنة في مدينة العلمين يستهدف الترويج لها على مختلف المستويات

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن استضافة استاد القاهرة للاحتفالية الخاصة بالمنتخب الوطني لكرة القدم تُعد استكمالًا للفرحة بالإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم، وللتكريم الرئاسي الذي حظي به في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين: «حاجة طبعًا مفخرة كبيرة جدًا، بنستكمل فرحتنا بالإنجاز التاريخي اللي عملوه ولادنا في العرس الكروي العالمي، بطولة كأس العالم لكرة القدم، وبنستكمل كمان التكريم الرئاسي اللي حصل لأولادنا، والاستقبال التاريخي اللي شهدته مدينة العلمين الجديدة».

ولفت إلى أن الفراعنة أسهموا في التسويق والترويج لمصر، من خلال المتابعة الواسعة من جانب وكالات الأنباء العالمية للاستقبال والتكريم الرئاسي للاعبي المنتخب.

ووصف المنتخب الوطني قائلًا: «ده منتخب عظيم حقق فرحة للشعب المصري والشعوب العربية، وأخص منها أهلنا وأولادنا وإخواتنا في غزة، واللي أدخلنا عليهم الفرحة».

وأشار إلى الحالة العالمية التي أحدثها المنتخب منذ مشاركته في المونديال وحتى الآن، والتي تستكمل بالاحتفال الشعبي الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باستاد القاهرة، بعد الاستقبال والتكريم الرئاسي اللذين كانا مخططين في مدينة العلمين الجديدة.

وذكر أن استقبال المنتخب في مدينة العلمين استهدف الترويج والتسويق للمدينة سياحيًا ورياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا، باعتبارها مدينة كبرى على ساحل البحر المتوسط.