عمرو أديب عن احتفالية المنتخب: اليوم للفرحة وغدا للبناء وصناعة مستقبل الكرة المصرية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاحتفال الشعبي الذي يُنظم في ستاد القاهرة بعد مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن استاد القاهرة ممتلئ بالحضور واللاعيبة في حالة فرحة، مؤكدا أن هذه الفعالية فرصة لاحتفاء الجماهير مع اللاعبين.

ونوه إلى غياب بعض اللاعبين عن الاحتفالية لالتزامات خاصة بهم مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد الشناوي وهيثم حسن وكذلك حمزة عبدالكريم الذي توجه إلى برشلونة للانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأشار إلى وصول اللاعبين في حافلة مكشوفة، حيث كانت فرصة ليستمعوا للهتاف ورسالة 100 مليون شكرًا من الجمهور الحاضر في الاستاد.

ولفت إلى أنه بعد الاحتفال يجب التركيز على مستقبل الكرة المصرية وما يجب فعله في الفترة المقبلة، وتابع: «بعد الاحتفالات والمكافآت حان وقت التأمل والبناء والمحاسبة والتفكير بهدوء بعيدًا عن أي عصبية أو حزن وتحديد ما نحتاجه.. لكن هذه ليلة فرح».

ولفت إلى أن المنتخب الحالي أيقظ الروح الوطنية بين الشباب، واصفًا الجيل بأنه لن يتكرر في تاريخ الكرة المصرية.

ونوه إلى أن هناك من ينتقد الأمر، وقال: «فيه ناس بتقول ليه الاحتفالات دي كلها هو الوصول لدور 16 بكأس العالم يستحق كل ده.. آه دور الـ16 يستحق.. إحنا قبل كده لا كنا بنوصل دور الـ16 ولا دور الـ17.. المنتخب ده يستحق التكريم ويستحق التهنئة وما فعله أمام الأرجنتين سيظل حاضرًا في الأذهان».