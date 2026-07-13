كشف الفنان محمد التاجي عن تفاصيل حالته الصحية، قائلاً إنه يعاني من "رفرفة أذينية" في القلب بسبب التوتر المستمر، الذي لا يفارقه حتى خلال الوقوف أمام الكاميرا.

وأضاف "التاجي"، عبر برنامج "الستات" مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على قناة النهار، اليوم الاثنين: "كل حاجة موتراني حتى الأدوار، وانت بتمثل متوتر".

وتحدث عن حالته الصحية الحالية، موضحًا أنه ينتظر تحديد موعد إجراء جراحة جديدة، بعدما خضع سابقًا لعمليات، بينها جراحة فتق تم خلالها تركيب ثلاث شبكات، بالإضافة إلى عملية تكميم مع تحويل مسار المعدة، إلا أنه استعاد جزءًا من وزنه خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن الجراحة الجديدة التي يستعد لها ولا يزال قرارها لم يُحسم بعد، تستهدف إزالة الجلد الزائد بعد فقدان الوزن، متوقعًا أن يفقد نحو 20 كيلو جرامًا، قائلًا: "عايز أخس صحيًا مش عياءة.. بعملها علشان أخس وأحافظ على صحتي، لأني بنهج كتير مع أقل مجهود، وده مع الشغل ما بيسعفش".

وتطرق إلى الصعيد الإنساني، مؤكدًا أنه تعرض لخيبات ثقة كثيرة من أشخاص اعتبرهم من المقربين إليه، مشيرًا إلى أن أكثر ما يؤلمه هو خيانة من أدخلهم منزله واعتبرهم أفرادًا من عائلته، وسرقة أشياء من منزله.

وأوضح أن طبيعته تدفعه إلى منح الآخرين أكثر من فرصة، لكنه إذا قرر إنهاء العلاقة فلا يعود إليها مرة أخرى، قائلاً: "مبدئي في الدنيا إني مخذلش حد، من أول مرة، أسيبه يغلط فيا مرة واتنين وتلاتة، لكن لما أوصل لقراري بعمل ستوب.. وقطيعة كاملة".