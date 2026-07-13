أسعار النفط تقفز 8% بعد إعلان ترامب إعادة حصار إيران بحريا

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت نحو 8 بالمئة، الاثنين، لتسجل نحو 81.9 دولار للبرميل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعيد فرض الحصار البحري على إيران.

ووفق مراسل الأناضول، قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت نحو 8 بالمئة، لتسجل نحو 81.9 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 8.2 بالمئة، لتبلغ نحو 77 دولارا للبرميل عند الساعة 18:00 (ت.غ).

جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام سفن جميع الدول، باستثناء السفن الإيرانية أو التابعة لجهات تتعامل معها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، إن بلاده "لم ولن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز".

وحذر من أن القوات المسلحة الإيرانية ستتخذ إجراءات بحق السفن التي تحاول عبور المضيق دون موافقتها أو من دون الالتزام بالمسار الذي تحدده إيران، مضيفا أن العمليات التي نفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري خلال الأيام الماضية دليل واضح على ذلك.

وشهدت ليلة السبت إلى الأحد ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية "حتى إشعار آخر".

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير 2026.

وسبق أن وقعت واشنطن وطهران، في يونيو 2026، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.