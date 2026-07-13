 تراجع مخزون الخام من الاحتياطي الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1983 - بوابة الشروق
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تراجع مخزون الخام من الاحتياطي الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1983

وكالات
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2026 - 7:17 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2026 - 7:17 م

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بنحو ثلاثة ملايين برميل.

وبحسب وكالة رويترز، وصل المخزون إلى 316.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 1983.

يأتي ذلك في إطار اتفاق أمريكي لسحب 172 مليون برميل من المخزون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفرض رسوم على السفن التي تريد عبور مضيق هرمز الإستراتيجي، بعد تجدّد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين واشنطن وطهران في أبريل.

وفي إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، كانت الولايات المتحدة قد رفعت في 18 يونيو حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية قبل شهرين، ردا على إغلاق إيران مضيق هرمز.

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