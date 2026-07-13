جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف وإحراق منازل في جنوبي لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، نسف وإحراق منازل في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثا بقضاء بنت جبيل في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي واصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثا، في قضاء بنت جبيل.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة في أجواء مدينة بعلبك شرقي البلاد.

ولفتت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ، الأحد، تفجيرا كبيرا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات قصف وخروقات متكررة في لبنان، رغم إعلان واشنطن وطهران، في 14 يونيو 2026، التوصل إلى اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، واستمرار العمل بـ"اتفاق الإطار" الموقع في 26 من ذات الشهر، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان على خلفية الحرب مع إيران، أسفر عن استشهاد 4 آلاف و322 شخصا وإصابة 12 ألفا و210 آخرين حتى 9 يوليو الجاري، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال عدوانها الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.