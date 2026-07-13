ناقلة تبلغ عن اقتراب 6 زوارق صغيرة منها جنوب عدن باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أبلغت عن اقتراب 6 قوارب صغيرة منها من الجانب الأيمن.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، ذكرت الهيئة أن الواقعة حدثت على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوب عدن باليمن.

يأتي ذلك فيما تعهد وزير الدفاع اليمني الفريق ركن طاهر علي عيضة العقيلي، بالرد على اختراق إيران ومليشيات جماعة الحوثي لأجواء البلاد.

وقال في بيان تلفزيوني، اليوم الاثنين، إن الحكومة الشرعية اليمنية، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية، حاولت إقناع النظام الإيراني ومليشيات الحوثي في صنعاء «بالعودة إلى جادة الصواب».

وأشار إلى أن «الحكومة حاولت إقناع طهران بعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني»، منوهًا أن «هذا الاختراق ليس الأول، لكنه اختلف عن سابقيه في التحدي للشرعية الدولية».

وأضاف: «لقد نفد الصبر، وسنرد بالشكل المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبكل الوسائل المتاحة، حتى نلقن العدو درسًا يسمع به القاصي والداني».

واختتم بيانه بالقول: «وليعلم الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برًا وبحرًا وجوًا، مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسئولية القانونية والأخلاقية».