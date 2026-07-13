الحكومة اليمنية تعلن حالة الانعقاد الدائم لمواجهة التصعيد الحوثي

أعلن مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماع استثنائي عقده في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين، شائع محسن الزنداني، حالة الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المرتبطة بالتصعيد الأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الدولة.

وقال المجلس، في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار جاء على خلفية استمرار جماعة الحوثي في التصعيد، ومن ذلك استقبال رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، معتبرًا أن الخطوة تمثل انتهاكًا لسيادة اليمن والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتهديدًا لأمن البلاد واستقرار المنطقة.

وأوضح البيان أن الحكومة اتخذت القرار بعد استنفاد المبادرات والتسهيلات التي قدمتها لتفادي التصعيد، وفي ظل رفض الجماعة، بحسب البيان، للحلول القانونية واستمرارها في استدعاء التدخلات الخارجية.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، ومتابعة تطورات الموقف ورفع التقارير الدورية بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ القرار.

كما وجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية، وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من تنفيذ مهامها في حماية سيادة البلاد وأجوائها ومنافذها، ومنع أي إجراءات تخالف الدستور والقانون.

وكلف المجلس وزارة الخارجية وشئون المغتربين بتكثيف اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لحثها على عدم السماح بتسيير رحلات إلى الأراضي اليمنية خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

وجدد مجلس الوزراء تحميل جماعة الحوثي مسئولية التصعيد وتداعياته على أمن اليمن واستقراره، كما حمّل إيران مسئولية استمرار دعم الجماعة، منوهًا أن ذلك يسهم في إطالة أمد الأزمة وتقويض جهود السلام.

وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل اتخاذ ما يكفله الدستور والقانون الدولي من إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية وعسكرية، بما يضمن حماية سيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها ومصالحها.