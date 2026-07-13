استطلاع: تراجع أولوية دعم إسرائيل لدى اليهود الأمريكيين الأصغر سنا

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مركز "نورك" لأبحاث الشئون العامة أن دعم إسرائيل يعد مكونا أساسيا من الهوية الدينية لدى العديد من اليهود الأمريكيين البالغين من العمر 45 عاما فأكثر، لكن اليهود الأمريكيين الأصغر سنا هم أكثر ميلا إلى إعطاء الأولوية لأشكال أخرى من الارتباط، مثل الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وتشير نتائج الاستطلاع، إلى أن الانقسام بين الأجيال بشأن مواقف إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل الحرب في غزة، يتجاوز أمور السياسة ليشمل الهوية الدينية.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1022 بالغا يهوديا أن هذا الانقسام في دعم إسرائيل يبرز بشكل خاص بين البالغين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود متدينون، أما البالغون اليهود غير المنتمين دينيا، رغم تعريفهم لأنفسهم كيهود، فيميلون إلى أن يكون لديهم ارتباط عاطفي أقل بإسرائيل عموما.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، يشكل اليهود المتدينون 68% من إجمالي اليهود البالغين في الولايات المتحدة، وقال نحو 6 من كل 10 منهم إن كونهم يهودا يمثل أمرا "بالغ الأهمية" أو "مهم جدا" في حياتهم، بغض النظر عن أعمارهم.

لكن نحو نصف البالغين اليهود المتدينين الأكبر سنا قالوا إن دعم إسرائيل يمثل أمرا "بالغ الأهمية" أو "مهم جدا" في هويتهم اليهودية، وهي نسبة تقارب من يعتبرون الاحتفال بالأعياد اليهودية بنفس الدرجة من الأهمية.

في المقابل، أكد نحو 4 من كل 10 من البالغين اليهود المتدينين الأصغر سنا على دعم إسرائيل، حيث قال نحو 7 من كل 10 إن الاحتفال بالأعياد اليهودية أمر بالغ الأهمية.

وقالت كاميرون بيرنشتاين، طالبة الطب البالغة من العمر 27 عاما من مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية، "أصلي من أجل الأشخاص في أرض إسرائيل. ولست بحاجة للصلاة من أجل الدولة".

ونشأت بيرنشتاين على ارتباط وثيق بإسرائيل، إذ احتفلت هناك ببلوغها سن التكليف الديني "بات ميتسفاه"، لكنها ترى اليوم أن "إسرائيل لم يعد لها دور في حياتي، أكثر من أي بلد آخر يعيش فيه أشخاص أحبهم".

وقالت سوزان بوير، البالغة من العمر 72 عاما، من جنوب كاليفورنيا، إنها تنظر إلى دعم إسرائيل باعتباره دعما لحق الشعب اليهودي في امتلاك وطن في الشرق الأوسط.