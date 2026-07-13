 الكويت تستنكر استمرار الهجمات على قنصليتها العامة في البصرة العراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تستنكر استمرار الهجمات على قنصليتها العامة في البصرة العراقية

الكويت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2026 - 2:57 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2026 - 2:57 م

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن ذلك يعد "انتهاكا غير مقبول لحرمة القنصلية، وتقويضٍا لجهود الحكومة العراقية الرامية للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، لا سيما المادة (31) التي تُلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.

وأضافت، في بيان صحفي، أنه "على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات، فإن وزارة الخارجية تؤكد في ذات السياق على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كل المتورطين في هذه الأعمال العدائية، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ التدابير الكفيلة بصون حرمة بعثات دولة الكويت الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى جمهورية العراق وضمان أمن وسلامة العاملين فيها".


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