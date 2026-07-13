وزارة الدفاع اليمنية تطلب إخلاء مطار صنعاء

طالبت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الاثنين، بإخلاء مطار صنعاء، مناشدة المدنيين الابتعاد عن المطار، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «اليمن» الفضائية، في خبر عاجل لها.

وقبل قليل، تعهد وزير الدفاع اليمني الفريق ركن طاهر علي عيضة العقيلي، بالرد على اختراق إيران ومليشيات جماعة الحوثي لأجواء البلاد.

وقال في بيان تلفزيوني، اليوم الاثنين، إن الحكومة الشرعية اليمنية، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية، حاولت إقناع النظام الإيراني ومليشيات الحوثي في صنعاء «بالعودة إلى جادة الصواب».

وأشار إلى أن «الحكومة حاولت إقناع طهران بعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني»، منوهًا أن «هذا الاختراق ليس الأول، لكنه اختلف عن سابقيه في التحدي للشرعية الدولية».

وأضاف: «لقد نفد الصبر، وسنرد بالشكل المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبكل الوسائل المتاحة، حتى نلقن العدو درسًا يسمع به القاصي والداني».

واختتم بيانه بالقول: «وليعلم الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برًا وبحرًا وجوًا، مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسئولية القانونية والأخلاقية».