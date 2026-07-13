مصابون جراء قصف الاحتلال دراجة نارية جنوب غرب مدينة غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة عدد من الأشخاص اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية مقابل ملعب الوحدة في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطن متأثرًا بجروحه، وأصيب آخر، صباح اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد المواطن طارق حميد قشطة، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن مواطنًا أُصيب في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأشار إلى تقدم عدد من آليات الاحتلال في محيط منطقة مخيم بربرة بمواصي رفح جنوبي القطاع، وتجريف حمامات زراعة تزامنًا مع إطلاق نار على خيام النازحين.

ولفت إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأوضح أن طائرات مسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر» أطلقت النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

وذكر أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل في عدة مناطق من القطاع.