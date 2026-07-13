إيبولا يتمدد إلى إقليمين جديدين في الكونغو الديمقراطية

قال المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، في أحدث تقرير، إن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى إقليمين إضافيين في شمال شرق البلاد، هما أوت-ويلي وتشوبو.

وأظهرت ‌بيانات رسمية صدرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالإيبولا في أنحاء البلاد ارتفع إلى 1926 توفي منها 702.

ورصدت السلطات أربع إصابات في تشوبو توفي منهم اثنان، وتأكدت حالة وفاة بالمرض في أوت-ويلي يوم السبت.

وجرى الإعلان عن التفشي الأحدث للمرض في الكونجو، وهو التفشي السابع عشر، في 15 مايو، وتركز إلى حد كبير في إقليم إيتوري، كما تم الإبلاغ عن حالات أيضا في إقليمي نورت كيفو وساوث كيفو.

وينتشر المرض الفيروسي - الذي يسبب الوفاة في كثير من الأحيان - من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم المريض أو الحيوانات المصابة، ويسبب أعراضا، قد تشمل: الحمى والقيء والنزيف الداخلي والخارجي.

وذكرت «رويترز» في أواخر يونيو، أن سلطات الصحة في الكونجو بدأت في تتبع مخالطين ‌محتملين تعرضوا للإصابة بالإيبولا في تشوبو وأوت-ويلي، لكن الإقليمين لم يكونا ضمن التقرير اليومي الحكومي عن وضع تفشي المرض قبل الآن.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في تقريره، وهو بتاريخ 11 يوليو: «رغم أن التحقيقات الجارية تشير إلى أن جميع الحالات المكتشفة في هذين الإقليمين وافدة في الأساس من مدينة نيانيا في إيتوري، فإنه من الضروري... اعتبار الإقليمين جزءا من منطقة التفشي الوبائي».

وكيسانجاني عاصمة إقليم تشوبو من أكبر مدن الكونجو. ويقع إقليم أوت-ويلي على الحدود مع دولة جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن النطاق الحقيقي لتفشي المرض ربما يكون مثلين أو أربعة أمثال ما تشير إليه البيانات الرسمية، لأن أربعة من كل خمس حالات إصابة جديدة لا صلة معروفة لها بمصابين بالمرض.