ساسة ألمان يحذرون من هجمات إيرانية محتملة في ألمانيا

حذر ساسة من أحزاب التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر من احتمال وقوع هجمات في ألمانيا، وذلك على خلفية دعوة للانتقام من ساسة غربيين نشرتها صحيفة إيرانية.

وقال السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي، رودريش كيزيفيتر، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "أفترض أن النظام يخطط منذ فترة لعمليات اغتيال وهجمات في الغرب، وكذلك في ألمانيا، ويعد لها... يحاول نظام الملالي ترسيخ استقراره داخليا وخارجيا من خلال الأيديولوجيا المتطرفة والإرهاب".

وكانت صحيفة "همشهري" الإيرانية واسعة الانتشار قد نشرت رسما يتضمن دعوات للانتقام من ساسة غربيين، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وحمل الرسم عنوان: "قائمة أولئك الذين يجب أن ينتظروا انتقام الشعب الإيراني".

ورأى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، أن الأمر لا يقتصر على مبادرة من الصحيفة، قائلا: "من المرجح بدرجة كبيرة أن نشر مثل هذه القائمة من جانب صحيفة إيرانية لم يتم من دون موافقة نظام الملالي أو حتى بتكليف مباشر منه"، مضيفا أن تهديدات القتل هذه تمثل مستوى جديدا في التعامل مع دول أخرى.

وأوضح فون نوتس، أن القائمة لا تعني في الوقت الراهن وجود تهديد جديد ومباشر للمستشار ميرتس، الذي وصفه بأنه "يتمتع بحماية مشددة للغاية". لكنه أكد أن تصرفات القيادة الإيرانية تمثل منذ أشهر "تهديدا خطيرا للغاية لدولتنا ولمؤسساتها، ولليهود والمواطنين الإسرائيليين، وكذلك للمؤسسات الإسرائيلية والأمريكية في ألمانيا".

من جانبه، قال خبير شئون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زيباستيان فيدلر، إن مستوى التهديد مرتفع بالفعل، وإن التطورات الأخيرة تعزز هذا التقييم، مضيفا أن الوضع الحالي من شأنه "إثارة الأوساط المتطرفة وتحفيز منفذين أفراد".