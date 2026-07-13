الرئيس الصيني يعتزم حضور مراسم افتتاح مؤتمر الصين الرائد للذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج للمرة الأولى مراسم افتتاح المؤتمر الصيني الرائد للذكاء الاصطناعي، في مؤشر على الأهمية المتزايدة التي توليها بكين لهذه التكنولوجيا مع تصاعد حدة تنافسها مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الاثنين، إن شي سيلقي كلمة رئيسية في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي يستمر 3 أيام في شنجهاي اعتبارا من يوم الجمعة القادم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتُعد مشاركة شي رفعا لمستوى التمثيل مقارنة بالعام الماضي، عندما تصدر رئيس الوزراء لي تشيانج فعاليات الحدث، وحذر من احتكارات الذكاء الاصطناعي.

وفي ذلك الوقت، أعلنت بكين أيضا إنشاء منظمة تعاون تزاحم الولايات المتحدة على النفوذ في وضع المعايير العالمية للذكاء الاصطناعي.

لكن حدة هذا التنافس ازدادت بشكل أكبر. وتتسابق شركات صينية مثل "ديب سيك" و"زيبو" على تطوير نماذج تنافس أبرز ما يقدمه وادي السيليكون.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر المقبل في شنجهاي آلاف من مؤسسي شركات التكنولوجيا والمسئولين الصينيين والممولين ذوي القدرات المالية الكبيرة.