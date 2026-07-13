اتساع العجز التجاري في الهند مع استمرار سيطرة حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

اتسع العجز التجاري في الهند خلال شهر يونيو الماضي، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية، وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في الهيمنة على توقعات سلاسل التوريد العالمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن حجم الفجوة بين الصادرات والواردات بلغت 30.43 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي، بالمقارنة مع 28.2 مليار دولار أمريكي في مايو، بحسب ما ورد في بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تسجيل عجز قدره 26.5 مليار دولار أمريكي، بحسب ما ورد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج".

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات بنسبة 15.5% بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل حجمها إلى 40.41 مليار دولار أمريكي في يونيو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 31% لتصل إلى 70.84 مليار دولار أمريكي.