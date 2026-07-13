صندوق الثروة السيادي الإندونيسي يعتزم تطوير 26 مشروعا في قطاع الصناعات التحويلية

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي "دانانتارا"، دوني أوسكاريا، إن الصندوق بصدد تطوير 26 مشروعا في قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 225 تريليون روبية "نحو 12.4 مليار دولار"، بهدف تعزيز معالجة المنتجات ذات القيمة المضافة وتوفير ما يقرب من 38 ألف فرصة عمل.

وتتوزع محفظة المشروعات على قطاعات التعدين والطاقة والزراعة، وتشمل إنشاء مصاهر للألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس، وإنتاج وقود الطيران المستدام، والإيثانول الحيوي، ومعالجة زيت النخيل، وتطوير صناعات جوز الهند، ومشروعات تربية الدواجن المتكاملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وأوضح أوسكاريا، اليوم الاثنين، أن "التصنيع التحويلي لا يجذب الاستثمار فحسب، بل يخلق أيضا فرص عمل، ويعزز الاقتصادات الإقليمية، ويضمن بقاء المزيد من القيمة المضافة في إندونيسيا".

ويجري تنفيذ المشروعات على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى، التي أُطلقت في 6 فبراير، 6 مشروعات ذات أولوية في 13 موقعا، باستثمارات تبلغ 109 تريليونات روبية "نحو 6 مليارات دولار".

ومن المتوقع أن توفر المرحلة الأولى 11456 فرصة عمل. أما المرحلة الثانية، التي أُطلقت في 29 أبريل، فتشمل 10 مشروعات ذات أولوية موزعة على 13 موقعا، باستثمارات تبلغ 116 تريليون روبية "نحو 6.4 مليار دولار".

ومن المنتظر أن تسهم المرحلة الثانية في توفير 26377 فرصة عمل.