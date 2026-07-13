أمير قطر يواصل استقبال المعزين في وفاة والده

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- بينهم رئيس رواندا ورئيسا وزراء باكستان ولبنان

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، قادة ومسئولين قدموا التعازي في وفاة والده الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، غداة تشييع جثمانه في الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن أمير البلاد استقبل في قصر لوسيل رئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.

كما استقبل أفرادا من الأسرة الحاكمة، ووزراء، وأعيانا، ومواطنين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى قطر، قدموا التعازي بوفاة الأمير الوالد.

والأحد، شيعت قطر جثمان الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير البلاد، وأفراد الأسرة الحاكمة، وكبار المسئولين.

وكان الديوان الأميري أعلن صباح الأحد وفاة الأمير السابق عن عمر ناهز 74 عاما.

وتولى الأمير السابق حكم قطر عام 1995، قبل أن يسلم السلطة في 25 يونيو 2013 إلى ولي عهده آنذاك الأمير تميم بن حمد آل ثاني.