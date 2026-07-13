سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن سفنًا تابعة لقيادة القوات البحرية زارت ميناء اللاذقية، شمال غربي سوريا، وذلك في أول زيارة من هذا النوع منذ بداية الثورة السورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وأضافت أن قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو كان على متن السفينة "تي جي غي إسطنبول" أثناء زيارتها سوريا.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى حول الأمر.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخلت فصائل الثورة السورية العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971–2000).