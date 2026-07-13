النائب عمرو درويش: جهاز مستقبل مصر سيكون له دورا واضحا في التنمية المستدامة

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جهاز مستقبل مصر سيكون له دورًا واضحًا في التنمية المستدامة والمشروعات القومية والشراكات، بما يحقق تطلعات المواطن في حياة كريمة، وذلك في إطار من الحوكمة والدستور والقانون.

وقال، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن أعمال الجهاز في ضوء مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يخضع بالكامل لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أن الصلاحيات الممنوحة له تهدف فقط لتمكينه من تنفيذ التنمية المستدامة.

ورحبت الهيئات البرلمانية للأحزاب في مجلس النواب بالصياغات التى تم استحداثها على مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.