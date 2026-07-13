وزير الدفاع اليمني: سنرد على أي انتهاك للأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة اليمنية ستتعامل بـ "الشكل المناسب وبكل الوسائل المتاحة" مع ما وصفته بـ"اختراق إيران وجماعة الحوثي للأجواء اليمنية".

وقال وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، في بيان، إن الحكومة اليمنية "حاولت بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية، إقناع النظام الإيراني ومليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء بعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني".

وأضاف أن "هذا الاختراق ليس الأول، لكنه يختلف عن سابقاته بتحديه للشرعية الدولية".

وتابع: "نفد الصبر، وسنقوم بالرد المناسب على هذا العمل، وسنتعامل مع الطيران المنتهك للسيادة اليمنية بجميع الوسائل المتاحة"، محملًا النظام الإيراني المسئولية القانونية والأخلاقية، بحسب البيان.

في المقابل، أفادت مصادر ملاحية يمنية بأن طائرة إيرانية تقل وفدا من جماعة الحوثي كانت تحلق في الأجواء العُمانية استعدادا للهبوط في مطار صنعاء الدولي.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، في بيان الأسبوع الماضي، أنها ستواصل تشغيل الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي دون الحصول على إذن من أي جهة، مجددة تهديدها باستهداف السعودية إذا أقدمت على منع تلك الرحلات.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين إن "الشعب اليمني اتخذ قراره بإنهاء العدوان وكسر الحصار، ولن يتراجع عن ذلك مهما كلفه من ثمن".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإيراني بشأن ما ورد في تصريحات الحكومة اليمنية.

سبق وأن هبطت طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي في مطلع الشهر الجاري، ونقلت وفدا من الجماعة إلى طهران.