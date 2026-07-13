تقارير: مورينيو يتدخل لإقناع فينيسيوس بالبقاء في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، سيشارك في جهود النادي الرامية إلى تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين حتى الآن.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مورينيو لن يتدخل في الجوانب المالية أو تفاصيل العقد، لكنه سيعقد جلسة مع فينيسيوس لشرح رؤيته الفنية، والتأكيد على أهمية دوره داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض مشروع النادي للعودة إلى منصات التتويج.

ويدخل فينيسيوس عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027، وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم تأكيد اللاعب في أكثر من مناسبة رغبته في الاستمرار داخل صفوف النادي الملكي.

وبحسب التقرير، يسعى ريال مدريد لحسم ملف التجديد قبل انطلاق الموسم الجديد، لتجنب دخول اللاعب في الفترة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر، بما قد يفتح الباب أمام رحيله مجانًا في صيف العام المقبل.

وكان ريال مدريد قد أسند مهمة قيادة الفريق إلى جوزيه مورينيو عقب موسم شهد تغييرات على الجهاز الفني، بعدما تولى كل من تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا تدريب الفريق خلال فترات مختلفة.

ويبدأ مورينيو، اليوم الإثنين، فترة الإعداد الرسمية لريال مدريد استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.