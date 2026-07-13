قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن الضغوط الأمريكية على سلطنة عُمان حالت دون التوصل إلى آلية مشتركة تضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات التي عُقدت السبت، في العاصمة العُمانية ركزت على ملف مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران سعت، بالتنسيق مع مسقط، إلى الاتفاق على آلية تضمن عبورًا آمنًا للسفن، إلا أن الضغوط الأمريكية، بحسب قوله، حالت دون تحقيق ذلك.

ورفض بقائي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن موقف إيران من الملف النووي، معتبرًا أن واشنطن تتحمل مسئولية تعثر التفاهمات، وقال إن إيران التزمت بما تعهدت به خلال المفاوضات، بينما أخلت الولايات المتحدة بالتزاماتها.

وأضاف أن الجانب الأمريكي بدأ، منذ المراحل الأولى، بالتراجع عن بنود مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن طهران لن تلتزم بما لا يلتزم به الطرف الآخر، وأنها لا تتحمل مسئولية تعثر الاتفاقات.

وأظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض أمس الأحد، إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من ‌الولايات المتحدة وإيران، والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كبلر» أن ست سفن عبرت المضيق أمس الأحد، وهو أقل عدد في أي يوم منذ خمسة أسابيع.

وأظهرت البيانات أن ⁠الناقلات التي عبرت المضيق شملت ناقلة النفط الخام الضخمة «هيومانيتي» المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى هي «كابيتان أندرياس» التي تحمل حوالي 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية، في حين دخلت ثلاث ناقلات فارغة الخليج لتحميل النفط. وأوقفت معظم الناقلات تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند عبور المضيق.

ولم تظهر أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال دخلت المضيق خلال مطلع الأسبوع في بيانات تتبع السفن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات أكملت أمس الأحد، موجة أخرى من الضربات ضد إيران، ⁠حيث استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وقال الحرس الثوري ⁠الإيراني اليوم الاثنين، إن قواته البحرية أوقفت سفينتين في مضيق هرمز ليلة أمس، عن طريق تعطيل أنظمتهما. ولم يذكر الحرس الثوري اسمي السفينتين المعنيتين.