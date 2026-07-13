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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليجي السويس والعقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتلر ولتجاه الرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 35 23

6 اكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 32 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 23

بلطيم 32 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 22

رفح 32 22

رأس سدر 36 24

نخل 36 21

كاترين 33 19

الطور 34 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 30 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

مرسى حميرة 36 27

أبرق 37 26

جبل علبة 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 25

أبوسمبل 41 26