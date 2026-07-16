رئيس أتلتيكو مدريد يثير الجدل بشأن مستقبل ألفاريز: لابورتا يعرف وجهته

أثار إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، التكهنات حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعدما أدلى بتصريحات غامضة بشأن اللاعب، في ظل الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن سيريزو قوله: "خوان لابورتا يعلم أين سيلعب جوليان ألفاريز الموسم المقبل"، في إشارة زادت من الغموض حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعلّق رئيس أتلتيكو مدريد على إمكانية تجاوز جماهير الفريق لتصريحات ألفاريز الأخيرة، قائلًا: "كلنا نرتكب أخطاء في هذه الحياة، ولكل مشكلة تقريبًا حل"، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف يمكن تجاوزها.

كما تطرق سيريزو إلى مستقبل المدير الفني دييجو سيميوني، مشددًا على استمرار المدرب الأرجنتيني مع الفريق، وقال: "هناك عقود قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، وعقد سيميوني من النوع طويل الأجل."

وكان جوليان ألفاريز قد أثار الجدل في بداية منافسات كأس العالم 2026، بعدما ألمح إلى رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد، دون أن يذكر اسم النادي الذي يرغب في الانتقال إليه، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن إمكانية انتقاله إلى برشلونة.

وقدم المهاجم الأرجنتيني موسمًا مميزًا مع أتلتيكو مدريد، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.