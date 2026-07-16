مصرع سيدة إثر انهيار سقف غرفة داخل شقة سكنية في الإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، إثر انهيار سقف غرفة داخل شقة سكنية بعقار كائن في شارع الرشيدي، منطقة الحضرة، التابعة لنطاق حي وسط الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بانهيار داخلي لعقار كائن في شارع الرشيدي.

وبانتقال قوات الشرطة، يرافقها رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي انهيار سقف إحدى الغرف داخل العقار رقم 12؛ ما أسفر عن مصرع سيدة أسفل الأنقاض.

وتمكنت الحماية المدنية من انتشال الجثمان من تحت الركام، ونقلته سيارة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.