منتخب مصر يقفز 5 مراكز في تصنيف فيفا قبل نهائي مونديال 2026

حقق منتخب مصر تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما قفز خمسة مراكز دفعة واحدة، مستفيدًا من نتائجه المميزة في كأس العالم 2026.

وشهد التصنيف الجديد الصادر قبل نهائي كأس العالم، تقدم المنتخب المصري من المركز الـ29 إلى المركز الـ24 عالميًا، في أفضل ترتيب للفراعنة منذ فترة، بعد الأداء اللافت الذي قدمه الفريق خلال مشواره التاريخي في البطولة.

وجاءت قفزة منتخب مصر بعد بلوغه الأدوار الإقصائية للمونديال وتقديمه مستويات قوية أمام كبار المنتخبات، وهو ما انعكس على رصيده في التصنيف العالمي.

وفي صدارة التصنيف، استعاد منتخب الأرجنتين المركز الأول عالميًا، مستفيدًا من تأهله إلى نهائي كأس العالم 2026، بينما حل منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 1965.61 نقطة، وتراجع منتخب فرنسا إلى المركز الثالث برصيد 1948.97 نقطة.

واحتل منتخب إنجلترا المركز الرابع برصيد 1889.42 نقطة، فيما جاء منتخب البرازيل خامسًا برصيد 1804.92 نقطة، متقدمًا بفارق طفيف على منتخب المغرب، الذي حل في المركز السادس برصيد 1803.99 نقطة، ليواصل "أسود الأطلس" تصدرهم للمنتخبات العربية والإفريقية في التصنيف.

ويستعد منتخبا الأرجنتين وإسبانيا لخوض نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.