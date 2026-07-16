شدد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على ضرورة "مراعاة مصالح الناس"، قائلا: "الشعب المصري يمثل السند الحقيقي، وأي احتقان لا يصب في صالح الدولة".

وأشاد خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته المستقبلية، في ظل التحديات الراهنة، مضيفا: "الرئيس ينظر إلى المستقبل، ينظر لبلدنا، هو هيعمل إيه؟ شايل هم بلد في ظروف صعبة، وفي مشاكل كل يوم وكل التحديات موجودة، لو هذه الأزمات لا تُدار بشكل جيد، والله هيبقى مصيرنا كمصير الآخرين".

وأضاف أن الرئيس يتعامل بـ "حكمة وذكاء سياسي وقدرة عالية على التواصل"، متابعا: "الرئيس السيسي يسعى إلى أن يكون الحد الأدنى من مظاهر الحياة موجودا، رغم صعوبة أوضاعنا الاقتصادية.. وبكرا نكبر، وبعده سيكون وضعنا أفضل".

وأكد أن الشعب المصري "عاش لحظات صعبة كثيرا" ولكنه انتصر بتماسكه خلف دولته وقيادته، مستشهدا بملحمة حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر العظيم بعد 1967.

وأكد أن الحفاظ على الأمن القومي مسئولية كل مواطن وليس جهة بعينها، داعيا إلى ضرورة وجود إعلام قوي يتصدى لهجمات التشكيك.