برشلونة يضع بيدرو بورو على راداره

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الإسباني بيدرو بورو، الظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى في بيدرو بورو أحد أبرز الخيارات المتاحة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، مشيرة إلى أن الثنائي خوان لابورتا، رئيس النادي، وديكو، المدير الرياضي، معجبان بالإمكانات الفنية التي يمتلكها اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن بورو، البالغ من العمر 26 عامًا، يرتبط بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف عام 2031، وهو ما قد يجعل مهمة برشلونة في ضمه معقدة، خاصة في ظل تمسك النادي الإنجليزي بخدماته.

وقدم الدولي الإسباني موسمًا مميزًا بقميص توتنهام، بعدما شارك في 47 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما واصل بورو تألقه على المستوى الدولي، بعدما سجل أحد هدفي منتخب إسبانيا في الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، ليساهم في قيادة "لا روخا" إلى المباراة النهائية.

وكان بيدرو بورو قد انضم إلى توتنهام في صيف 2023 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 40 مليون يورو، فيما يواصل برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات، بعدما تعاقد مع الإنجليزي أنتوني جوردون، واقترب من حسم صفقة الألماني كريم أديمي، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.