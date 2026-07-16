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أكد توماس توخيل مدرب إنجلترا أنه سيتقبل الانتقادات بعد الخسارة المريرة أمام الأرجنيتين بنتيجة 1-2 في اللحظات الأخيرة من قمة الفريقين في قبل نهائي كأس العالم 2026، مساء الأربعاء.

قال توخيل عبر قناة بي بي سي "أتحمل المسؤولية ولا أشعر بأي ندم على قراراتي".

أضاف المدرب الألماني "أنتظر مليون مدرب يفهمون الأمور أكثر مني، وبإمكانكم مناقشة قراراتي مع ملايين المدربين، ولكن في الملعب أكون مطالبا بقرارات"، تعليقا على الانتقادات الموجهة لتغييراته الدفاعية.

تابع "قدمنا أداء جيدا للغاية، وتقدمنا بهدف مستحق، وكنا نسعى لتسجيل هدف ثان، ولكن أصبح أداء الفريق سلبيا للغاية، ولم ننجح في الخروج بالكرة من منتصف ملعبنا، وسمحنا للأرجنتين بتشكيل خطورة من التسديدات والكرات العرضية".

وأكد "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا كنا قريبين للغاية من الفوز والتأهل".

وأوضح المدير الفني لمنتخب إنجلترا "قررت الاعتماد على 5 مدافعين في الدقائق الأخيرة لأن المساحات بين الخطوط كانت واسعة للغاية".

وختم تصريحاته "لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا، وربما أفضل مباراة لنا في ظل هذه الظروف، كان الفريق في قمة مستواه، ولم نتمكن من حسم المباراة، لذا ودعنا البطولة".

تواصلت معاناة المنتخب الإنجليزي في السعي لتحقيق لقبه الثاني في كأس العالم بعد التتويج به في مونديال 1966 الذي استضافه على أراضيه.

وسيتجه منتخب الأسود الثلاثة للمنافسة على الميدالية البرونزية حيث سيلاقي فرنسا منتصف ليل السبت المقبل.