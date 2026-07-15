مصطفى كامل عن واقعة فيديو الشرقية: أتعرض لحملة ممنهجة سينصرني فيها الله

قال مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تعليقًا على الفيديو المتداول لتصريحاته عن محافظة الشرقية، إنه يتعرض لـ«حملة ممنهجة سينصره فيها الله عز وجل».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء: «أقسم برب العزّة ما فيه لفظ اتقال عن أهالي الشرقية إطلاقًا.. أقسم برب العزة ما فيه لفظ ذُكِرت فيه كلمة أهالي الشرقية نهائيًّا».

وأشار إلى أنه قدم بلاغًا للنائب العام لمعرفة من سرّب مقطع الفيديو وكيفية تسريبه، واصفًا هذا التصوير بأنه جرى خلسة، مؤكدا أنه وجه الاتهام لكل من كان حاضرًا في هذا الاجتماع.

وأوضح أن الواقعة منذ 4 سنوات، وكان يتحدث مع عازف الأورج أحمد شاكر بصفته عضو مجلس إدارة بالنقابة الفرعية بالشرقية لمطالبته بمساعدة زملاء المهن في إيجاد عمل.

وشدد على أنه انفعل خلال الاجتماع لكن دون أن يوجه أي إساءة، وكان دافعه هو إيجاد عمل لزملائه بعد شكاوى عدة من عدم توفر عمل لهم.

وأكّد أن شاكر ينشر حاليًّا فيديوهات لإيصال رسائل معينة، معتبرًا أنه يتم تحريكه لكنه لم يوضح من يقف وراء ذلك.

ونوه إلى أن مقطع الفيديو مجتزأ من سياقه وجرى التلاعب به، وقال إنه لا يتذكر الكثير من التفاصيل بشأن الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وهو يوجه انتقادات وعبارات بسبب الانتخابات بالنقابة، اعتبرها متابعون مسيئة إلى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، خالد بيومي، وإلى أبناء المحافظة.

وبعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو، أصدر مصطفى كامل، بيانا رسميا ردا على الفيديو المتداول والمنسوب إليه بشأن محافظة الشرقية، مؤكدا أن المقطع يعود إلى عام 2022، وتم تصويره خلسة خلال جلسة تحقيق نقابية، قبل أن يُجتزأ من سياقه ويُحرف، بما أدى إلى فهم خاطئ لمضمونه.