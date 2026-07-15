رئيس الأركان الليبي يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول صلاح الدين النمروش، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا "جيريمي برنت"، مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وآفاق التعاون المشترك بما يدعم هذا المسار الوطني.

وذكرت رئاسة الأركان الليبية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهمية تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودعم المبادرات الرامية إلى بناء مؤسسة عسكرية موحدة وقادرة على أداء مهامها في حماية الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأكد رئيس الأركان العامة الليبي أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار ليبيا، مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز مسار الإصلاح العسكري وفق رؤية وطنية موحدة.