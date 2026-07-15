نقابة المهن الموسيقية: الفيديو المتداول لمصطفى كامل معدل بالذكاء الاصطناعي

قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الفيديو المتداول للنقيب مصطفى كامل والتصريحات المتداولة بشأن محافظة الشرقية يعود إلى 4 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، أن مصطفى كامل ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فور تداول هذا المقطع، ما يؤكد أن النقيب يحاول توضيح الأمر وأنه يقصد توجيه أي إساءة لأهالي الشرقية.

وأوضح أن الفيديو المتداول تم تعديله بالذكاء الاصطناعي، بمعنى أنّ مصطفى كامل كان منفعلًا هو أمر حقيقي لكن الصورة نُقلت على الشخص الآخر واستمرت عليه في حين استمر صوت مصطفى كامل.

وتابع: «لو اللي بيصور جايب المشهد كامل ليه مخلاش الفيديو على الاتنين مع بعض.. والذكاء الاصطناعي دلوقتي ممكن يطلع بصوت تحاكي أي شخصية».

وجدد التأكيد على أن المقطع في بدايته حقيقي بصوت مصطفى كامل لكن بعد ذلك تم استخدام ذكاء اصطناعي به، مشيرًا إلى أن الأمر حاليًّا منظور من قبل مباحث الإنترنت بعد تقديم مصطفى كامل وكذلك النقابة بلاغًا رسميًّا ضد شخص بعينه.

ولفت إلى كامل لم يوضح هذا الأمر في المقطع التوضيحي الذي ظهر فيه بعد تداول فيديو الواقعة، لأنه ظهر دون تفكير وأراد فقط توضيح الأمر أمام أهالي الشرقية ونفي توجيه إساءة إليهم، وأبدى اعتذاره على أي فهم خاطئ إزاء ما حدث.

https://www.facebook.com/reel/1550459966775912?locale=ar_AR

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وهو يوجه انتقادات وعبارات بسبب الانتخابات بالنقابة، اعتبرها متابعون مسيئة إلى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، خالد بيومي، وإلى أبناء المحافظة.

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانا رسميا ردا على الفيديو المتداول والمنسوب إليه بشأن محافظة الشرقية، مؤكدا أن المقطع يعود إلى عام 2022، وتم تصويره خلسة خلال جلسة تحقيق نقابية، قبل أن يُجتزأ من سياقه ويُحرف، بما أدى إلى فهم خاطئ لمضمونه.