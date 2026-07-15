وفاة جاي سكوت أول رئيس أبيض لزامبيا منذ استقلالها عن عمر ناهز 82 عاما

أعلنت الحكومة الزامبية، اليوم الأربعاء، وفاة جاي سكوت، السياسي الزامبي الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس البلاد لفترة قصيرة ليصبح أول رئيس أبيض لزامبيا منذ استقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني عن عمر ناهز 82 عاما.

وشغل سكوت منصب نائب رئيس زامبيا، وتولى رئاسة الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية لمدة 3 أشهر بعد وفاة الرئيس مايكل ساتا في عام 2014، ليصبح بذلك أول رئيس أبيض لدولة أفريقية منذ أكثر من عقدين، عندما غادر رئيس جنوب أفريقيا السابق، فريدريك ويليم دي كليرك، آخر رئيس لجنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، السلطة بعد الانتخابات الديمقراطية متعددة الأعراق في البلاد في عام 1994، والتي أسفرت عن فوز نيلسون مانديلا.

وأعلنت حكومة زامبيا، في بيان، أن سكوت توفي في مزرعته بالعاصمة لوساكا.

وقالت الحكومة، إن الرئيس الزامبي الحالي، هاكيندي هيشيليما، قرر إقامة جنازة رسمية له، على أن يعلن موعدها لاحقا.

وينحدر سكوت من أصول إسكتلندية وإنجليزية، وانتخب عضوا في البرلمان الزامبي لأول مرة في عام 1991، ثم شغل لاحقا منصب وزير الزراعة والغذاء والثروة السمكية قبل أن يصبح نائبا للرئيس في عام 2011.

وبذلك أصبح سكوت أول نائب رئيس أبيض البشرة في تاريخ زامبيا، ثم أول رئيس أبيض للبلاد، منذ استقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1964.