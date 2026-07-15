قصف إسرائيلي يدمر 3 منازل ويصيب فلسطينيين اثنين وسط غزة

أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن غارة جوية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة "بركة" في مدينة دير البلح، فيما دمرت غارة أخرى منزلا لعائلة "النبريصي" في مخيم المغازي.

كما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

وبحسب مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، بجروح متوسطة جراء الغارة الإسرائيلية على منزل عائلة "بركة" في دير البلح.

وأضاف المصدر أن حريقا اندلع جراء الغارة، وعملت طواقم الإطفاء على إخماده.

وقال شهود عيان إن اتصالات وردت من المخابرات الإسرائيلية تطلب إخلاء 3 مربعات سكنية في مدينة دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات، وسط القطاع، ما تسبب في حالة من الهلع في صفوف السكان والنازحين، الذين هرعوا إلى إخلاء المناطق.

وأضاف الشهود أن 3 غارات عنيفة استهدفت المنازل المذكورة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت المحيطة.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الأربعاء، عن استشهاد 1123 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و616 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية.