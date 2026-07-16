هاري كين يحقق إنجازا تاريخيا مع إنجلترا رغم الوداع أمام الأرجنتين

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حقق قائد منتخب إنجلترا هاري كين إنجازًا تاريخيًا جديدًا، خلال مشاركته في مواجهة الأرجنتين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، رغم خسارة منتخب بلاده بنتيجة 2-1 وتوديع البطولة.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، رفع كين رصيده إلى 121 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأسود الثلاثة.

وتجاوز مهاجم إنجلترا الرقم المسجل باسم واين روني، ليصبح أقرب منافسي صاحب الرقم القياسي بيتر شيلتون، الذي يتصدر القائمة برصيد 125 مباراة دولية.

ويواصل كين كتابة اسمه في سجلات الكرة الإنجليزية، بعدما عزز مكانته كأحد أبرز أساطير المنتخب، مع اقترابه من اعتلاء صدارة قائمة الأكثر مشاركة في تاريخ إنجلترا.