عبر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن سعادته الكبيرة بالتأهل لنهائي مونديال 2026 بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور قبل النهائي، مساء الأربعاء.

صرح سكالوني عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء "دخلنا أجواء المباراة متأخرا، ولكنا نجحنا في النهاية وحققنا فوزا ثمينا، أنا سعيد للغاية، ولا أجد الكلمات التي تصف فرحتي".

أضاف المدرب الأرجنتيني "الناس لن يدركوا ما نقدمه في الملعب سواء اللاعبين أو الجهاز الفني وكذلك جماهيرنا في المدرجات، إنهم سبب في الفوز الذي حققناه".

وتابع "قدمنا كل شيء من أجل قميص بلادنا، واللاعبون بذلوا كل ما لديهم".

وختم ليونيل سكالوني "بدون غرور، لقد أثبتنا اليوم أننا فريق مذهل".

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ساعيا لتحقيق لقب رابع بعد ثلاثة تتويجات سابقة في 1978 و1986 و2022.

وسيلتقي راقصو التانجو ضد إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في مواجهة ستجمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووريثه في برشلونة، لامين يامال.