آلان شيرر يحذر إنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين: ما حدث مع مصر كان غريبًا

أبدى آلان شيرر، أسطورة منتخب إنجلترا السابق، مخاوفه من القرارات التحكيمية قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن تفاصيل صغيرة قد تلعب دورًا حاسمًا في مباراة بهذا الحجم.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة الأرجنتين مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين المنتخبين.

وقال شيرر في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي سبورت": "لن أندهش إذا شهدنا بطاقة حمراء جديدة في هذه المباراة. التفكير في مواجهة الأربعاء يعيدني إلى مباراة إنجلترا أمام الأرجنتين في مونديال 1998، والتي كانت واحدة من أكثر المباريات التي لا تُنسى في مسيرتي."

واستعاد نجم الكرة الإنجليزية ذكريات مواجهة عام 1998، قائلًا: "كانت ليلة مليئة بالأحداث، بداية من هدف مايكل أوين الرائع، ثم الركلة الحرة المميزة، وبعدها طرد ديفيد بيكهام الذي جعلنا نكمل المباراة بـ10 لاعبين لمدة 75 دقيقة، بالإضافة إلى إلغاء هدف سول كامبل، قبل أن نخسر في النهاية بركلات الترجيح."

وأضاف: "كانت مباراة لا تصدق بكل تفاصيلها، ورغم مرور سنوات طويلة، ما زلت أشعر أن الفريق الأفضل لم يفز في تلك الليلة."

وأكد شيرر أن تلك التجربة يجب أن تكون بمثابة رسالة تحذير للاعبي إنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين، موضحًا أن مباريات بهذا الحجم قد تشهد توترًا كبيرًا وخروجًا عن السيطرة.

وتابع: "هذه النوعية من المباريات قد تنفجر فيها الأعصاب، لذلك لن أستغرب رؤية بطاقة حمراء أخرى. لدي بعض القلق بشأن التحكيم، وكيف يمكن أن يؤثر استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد على مجريات اللقاء."

وأشار مهاجم إنجلترا السابق إلى وجود بعض القرارات المثيرة للجدل خلال البطولة، موضحًا أن طريقة التعامل مع تقنية الفيديو شهدت تغيرًا مع تقدم المنافسات.

وقال: "رأينا بعض القرارات الغريبة، ومن بينها قرارات كانت في مصلحة الأرجنتين. القرار الخاص بإلغاء هدف مصر أمامهم في دور الـ16 بسبب خطأ وقع في مكان آخر من الملعب كان أمرًا مذهلًا."

واختتم شيرر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز خلال المباراة، قائلًا: "الأجواء ستكون مشحونة للغاية، والمهمة ستكون صعبة على إنجلترا حتى لو لعب الفريقان بـ11 لاعبًا. يجب التحكم في الأعصاب، لأن أي تهور قد يمنح الحكم أو تقنية الفيديو فرصة للتدخل والتأثير على المباراة."