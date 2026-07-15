قالت الدكتورة عالية حسن، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن فوزها بالميدالية الذهبية للتأثير العالمي في طب القلب النووي لعام 2026، يُعتبر تكريمًا للدولة المصرية، مضيفة: «مصر دائمًا ثروتها في أهلها وناسها وعقولها وشخصياتها».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مختلف الإنجازات تتحق بالصبر، والعمل، والمثابرة، معلقة: «هما دول المصريين».

ولفتت إلى أن مصطلح طب القلب النووي، يُشير إلى تقنية حديثة تستخدم لتشخيص أمراض القلب بدقة، وتقييم الأمراض، ودرجة تأثر عضلة القلب ووظيفته نتيجة لمختلف الأمراض.

وأوضحت أن طب القلب النووي، يُعنى بشكل أساسي بأمراض الشرايين التاجية، لافتة إلى التقدم المُحقق في هذا المجال على مدار الـ30 عامًا الماضية، بدءًا من الاكتشاف الاستباقي للمرض قبل الإصابة بالأزمات القلبية، وتقييم الشرايين المتضررة، ومدى تأثرها، بالإضافة إلى طبيعة الدم الواصل من خلالها للقلب، معلقة: «دا التشخيص الأصلي للمرض».

وأردفت أن هذه التقينة توضح الجراحات السابقة، ومنها: جراحات التوسيع وتركيب الدعامات، وغيرها، مؤكدة: «المسح الذري بيقيم بدقة مدى نجاح سواء التوسيع أو العمليات الجراحية وإزاي إنها أثرت في تروية عضلة القلب».

ونوّهت إلى توافر جهاز الـ«جاما كاميرا» الأساسي للطب النووي، في قسم الحالات الحرجة بمستشفى القصر العيني، معلقة: «دي حاجة مش موجودة في أي حتة في الدنيا غير عندنا في القصر العيني».

وذكرت أن توافر هذا الجهاز في قسم الحالات الحرجة، ساهم في سرعة تشخيص المرضى، ووضع خطط العلاج، مضيفة أن تقنية المسح الذري لم تُستخدم سابقًا في هذا الإطار.

وأكملت: «استخدمت التقنية دي لوجودها في قسم الحالات الحرجة في إن أنا أشخص وأقيم وبالتالي أحط خطة علاج سريعة جدًا لمرضى الحالات الحرجة».

وفي سياق متّصل، وجّهت حسن، رسالة لشباب الأطباء والباحثين في الجامعات المصرية، شددت خلالها على ضرورة الإخلاص في العمل.

وقالت إنها بدأت تأسيس وحدة المسح الذري لعضلة القلب بقسم الحالات الحرجة بالقصر العيني، بعد دراسة التقينات اللازمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف نقلها للأطباء، وخدمة الدولة المصرية.

واختتمت قائلة: «الواحد مبيبصش هو هياخد أي الواحد بيشتغل يشتغل والإخلاص والتفاني وإن إحنا نطور وإن إحنا عاوزين نعمل حاجة مختلفة وحاجة حقيقية دا الدافع إن إحنا بنبقى بنقدم تطور في التقنية اللي الناس كلها بتستخدمها بشكل عادي».





وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ورئيس قسم الحالات الحرجة الأسبق، ومؤسس وحدة المسح الذري لعضلة القلب بالقسم، بمناسبة اختيارها من قبل الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي (ASNC) للفوز بالميدالية الذهبية للتأثير العالمي في طب القلب النووي لعام 2026.

وتعد هذه الميدالية أحد أرفع الأوسمة العلمية الدولية في هذا التخصص. ومن المقرر تسليمها الجائزة خلال فعاليات المؤتمر السنوي الحادي والثلاثين للجمعية، الذي تستضيفه مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل.