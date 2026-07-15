 العراق: العمليات في ميناء الفاو لم تتأثر بسقوط مسيّرة مجهولة صباح اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يوليه 2026 1:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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العراق: العمليات في ميناء الفاو لم تتأثر بسقوط مسيّرة مجهولة صباح اليوم


نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 12:39 م

أفادت الشركة العامة للموانئ العراقية، بسقوط طائرة مسيّرة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن محيط ميناء الفاو، في المنطقة المفتوحة داخل ساحة الحاويات.

وأكدت الشركة، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن الحادث لم يُسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، موضحة أن الطائرة سقطت بأرض مفتوحة بعيدة عن العاملين والمعدات.

وأوضحت في البيان نفسه، أن الحادث لم يؤثر على سير العمل، ولا العمليات التشغيلية داخل الميناء، وأنها مستمرة بصورة طبيعية.

وذكر البيان، أن الجهات الأمنية المختصة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات المعنية.

وتدعو الشركة العامة لموانئ العراق، وسائل الإعلام، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنها ستعلن أي مستجدات عبر قنواتها المعتمدة عند الضرورة.

 

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