سيطرت حالة من الحزن والإحباط على كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، عقب الخروج من منافسات كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي، مؤكدًا أن "الديوك" لم يظهروا بالمستوى المطلوب في المباراة التي كانت تفصلهم عن الوصول إلى النهائي.

وقال مبابي في تصريحات عقب اللقاء، إن المنتخب الفرنسي لم يقدم الأداء الذي كان يخطط له قبل مواجهة إسبانيا، سواء على المستوى الخططي أو الفني، موضحًا أن مباريات نصف نهائي كأس العالم لا تحتمل الظهور بهذا الشكل.

وأضاف: "لم نلعب المباراة التي كنا نستعد لها، ولم ننجح في تنفيذ ما خططنا له، سواء من الناحية التكتيكية أو الفنية. عندما لا تقدم المستوى المطلوب في مباراة بهذا الحجم، فمن الطبيعي ألا تحقق الفوز."

وأشار قائد المنتخب الفرنسي إلى أن إسبانيا حافظت على هويتها المعتادة خلال اللقاء، بعدما فرضت أسلوبها القائم على الاستحواذ والسيطرة على الكرة، موضحًا أن هدف فرنسا كان منع المنتخب الإسباني من التحكم في إيقاع المباراة، لكن الفريق لم يتمكن من تحقيق ذلك.

وأوضح مبابي: "كنا نريد الضغط عليهم في مناطقهم وإجبارهم على فقدان الكرة، لكننا سمحنا لهم باللعب بالطريقة التي يفضلونها. عندما تمنح منتخبًا مثل إسبانيا الوقت والمساحات، خاصة مع جودة لاعبين مثل فابيان رويز ورودري، تصبح الأمور أكثر صعوبة."

وتابع: "عندما نجحنا في استعادة الكرة في مناطق متقدمة، لم نكن بالجودة المطلوبة في اللمسة الأولى أو التمريرة الأولى، وهذه التفاصيل تكون حاسمة في مباريات نصف نهائي كأس العالم."

وأكد نجم ريال مدريد أن مواجهة إسبانيا في ظل امتلاكها السيطرة على الكرة كانت تحديًا معقدًا، مشيرًا إلى أن المنتخب الفرنسي لم ينجح في تغيير شكل المباراة أو فرض أسلوبه على المنافس.

وعن مشاعره بعد الخروج، قال مبابي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، الوصول إلى النهائي كان هدفًا وحلمًا بالنسبة لنا. كنا نريد منح فرنسا فرصة جديدة لمواصلة الحلم وكتابة التاريخ."

وأضاف: "الحزن كبير، ولا توجد كلمات تصف شعوري أو شعور المجموعة بالكامل، لكن هذه هي كرة القدم. في لحظات الفوز نحتفل معًا، وفي الخسارة علينا أن نتقبل الأمر بنفس الروح."

واختتم قائد فرنسا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تجاوز هذه المرحلة، قائلًا: "علينا أن ننهض من جديد، وأن نتعلم من هذا الإخفاق. تنتظرنا تحديات أخرى مع الأندية والمنتخب الفرنسي، وسنواصل القتال من أجل تحقيق أهدافنا."